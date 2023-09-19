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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:30

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за порывистого ветра 20 сентября

Порывы будут достигать 17 м/с
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Предупреждение будет действовать до вечера среды

Предупреждение будет действовать до вечера среды

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Ветер. Период предупреждения с 12 ч. 20 сентября до 21 ч. 20 сентября», - говорится в сообщении. По области предупреждение также будет действовать с полудня до вечера среды.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время непогоды горожанам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не парковать автомобиле возле деревьев.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд пообещал летнюю погоду в Москве с 21 сентября. В столице температура воздуха составит около +24-26 градусов.