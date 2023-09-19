Собянин обозначил сроки соединения МСД с дорогами ТиНАО

Сергей Собянин поручил соединить МСД с дорогами ТиНАО не позднее 2025 года. Фото: Агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин дал поручение соединить Московский скоростной диаметр (МСД) с дорогами Новой Москвы не позднее 2025 года.

«В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов», – говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Мэр также дал задание обновить до 2026 года 500 вагонов столичной подземки. Нововведения охватят и наземный транспорт: до 2026 года на городские маршруты выйдут не менее 900 новых электробусов.

Напомним, 9 сентября был открыт финишный участок Московского скоростного диаметра. Движение по нему запустили президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Участок начинается у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и далее подходит к МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М2 «Крым».

«В следующем году мы его интегрируем полностью – пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М2 «Крым». Участок сам достаточно большой – 28 километров. Сложнейшее сооружение. Таким образом, вместе с основными участком это будет 68 километров», – сообщил Сергей Собянин Владимиру Путину.

Московский скоростной диаметр состоит из шести полос (по три полосы движения в каждом направлении). Автотрасса соединила между собой Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу.

В 2024 году столичные власти планируют завершить строительство трассы, которая соединит Южное направление МСД с магистралью М2 «Крым», а после - с новой магистралью «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». В составе магистрали будет построено 97 километров автодорог и 55 искусственных сооружений.

Открытый в начале сентября Южный участок МСД позволит разгрузить дороги столицы, в том числе решит проблему с пробками на МКАДе и Третьем транспортном кольце. По словам Сергея Собянина, он улучшит экологию: выбросов в атмосферу станет на 20% меньше. Ввод Южного направления Московского скоростного диаметра также улучшил транспортную доступность 22 районов Москвы, в которых проживают почти 2,5 миллиона человек. Ежедневно по новому участку дороги будут проезжать до 110 тысяч автомобилей в день, а в целом – 460 тысяч машин в сутки.