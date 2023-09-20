Благодаря программе МПТ в Бутырском районе Москвы построен еще один корпус бизнес-центра

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На севере Москвы в Бутырском районе возводится офисный комплекс «Останкино Business Park». Соглашение о его строительстве было оформлено с компанией «Пионер» в 2020 году. Шесть 12-этажных корпусов появятся в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ). Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, пятый корпус общей площадью более 22 тысяч квадратных метров уже полностью готов. Офисы займут в нем свыше 16 тысяч квадратных метров.

«В готовом корпусе расположится IT-компания, которая создаст около двух тысяч рабочих мест, - отметил глава ведомства. - Весь комплекс будет состоять из шести корпусов. Пять из них входят в программу создания мест приложения труда».

По его словам, в перспективе они позволят открыть примерно десять тысяч рабочих мест. Над архитектурой и планировкой зданий работала команда UNK Project. По проекту благоустроят пространство для отдыха на 3,6 гектарах. Помимо этого, появятся фитнес-центр с бассейном и SPA-зоной, супермаркеты, кафе и рестораны, пункты различных услуг. Все они будут работать каждый день без выходных.

Напомним, столичная программа МПТ позволяет комплексно застраивать районы. Участвующему в ней девелоперу полагается частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земли для возведения жилой недвижимости. Но при выполнении условия - обеспечить дополнительные инвестиции в строительство сооружения, в котором разместятся новые рабочие места. Раньше прошамкал касалась исключительно строящихся промышленных зданий и офисов. За последнее время список заметно увеличился с учётом пожеланий бизнеса. Например, теперь льготы полагаются при строительстве учреждений науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры, общепита, гостиниц, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных комплексов.

Участниками программы вправе стать инвесторы, планирующие свой проект, а также уже приступившие к возведению жилья в столице. Заявки на участие от девелоперов принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.