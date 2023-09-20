В Москве создали видеокамеру с технологией активной охраны территорий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленные предприятия столицы постоянно заняты усовершенствованием своей продукции и расширением ассортимента. Выпуск высокотехнологичного оборудования дает им возможность обеспечивать потребителей и осваивать рынки дружественных стран. Подробнее об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Экспортно ориентированная компания Optimus представила систему видеонаблюдения, способную обнаружить проникновение злоумышленников на частные территории, - отметил глава ведомства. - Устройство также помогает предотвратить возможные угрозы преступлений».

Камера оснащена системой активного сдерживания. Если она увидит человека или машину в запретной зоне, то сразу включит стробоскопы и предупредительный звуковой сигнал. Кроме того, с помощью интеллектуальных функций система, обнаружив опасность, отправит уведомление в реальном времени на мобильник. Светопропускная способность камеры позволяет сделать яркие и четкие изображения в любое время суток. Особенно ночью при ограниченном освещении.

Управляющая компании Юлия Кобус пояснила, что предприятие активно развивает производство в России. При этом обеспечивает высокое качество своих изделий по международным стандартам.

«Особое внимание уделяется использованию современного оборудования, которое является залогом надежности наших устройств, - уточнила представитель производителя. - Камеры с активным сдерживанием – инновационное решение для видеонаблюдения, которое позволяет обеспечить безопасность объектов».

Напомним, для бизнеса в столице создается благоприятный деловой климат. Благодаря этому свое развитие продолжают как крупные, так и малые, и средние компании. При размещении производств в Москве инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, пользуются качественной инфраструктурой и системной поддержкой города. На сегодня для предприятий действуют свыше двух десятков мер, среди которых также субсидии и целевые займы. Им доступны и несколько антикризисных инструментов, разработанных столичными властями.