Сергунина объявила о начале приема заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса Москвы

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Для развития своих проектов представители социально ориентированного бизнеса столицы могут получить городской грант до трех миллионов рублей. Прием заявок уже начался. Подробностями поделилась исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За счет финансовой поддержки можно возместить до 75 процентов затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели», — рассказала Наталья Сергунина.

Выделенную сумму в том числе можно потратить на оплату вознаграждения за использование франшизы. Размер гранта зависит от того, как долго работает компания или индивидуальный предприниматель (ИП) на день подачи документов. Если от трех до пяти лет, то полагается максимальная выплата - до трех миллионов рублей. Если от года до трех лет - до миллиона рублей, от полугода до года - до 500 тысяч рублей.

Оператор субсидий - Фонд поддержки социальных проектов. Желающим получить грант требуется сначала пройти обучение по одной из образовательных программ фонда. Полный список требований перечислен в постановлении правительства Москвы.

Напомним, социально ориентированные предприятия Москвы обеспечивают жителей товарами и услугами. Кроме того, сюда могут устроиться на работу многодетные родители, выпускники детских домов, люди с инвалидностью и другие нуждающиеся в поддержке горожане.

ВАЖНО

Прием заявок проводится по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/помещение 43/7. Сюда можно прийти до 19 октября, в будние дни с 10.00 до 18.00.

За консультацией по документам, условиям и порядку предоставления поддержки можно обратиться по телефону +7 (495) 664-30-32 или +7 (800) 550-30-32.