На юго-западе Москвы иномарка сбила 14-летнего самокатчика Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице Ливенской в Южном Бутове, 36-летний водитель автомобиля «Хавал» наехал на 14-летнего мальчика. Подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, рассказали в прокуратуре Москвы.

Момент столкновения попал на видео. Самокатчик выезжает на дорогу, когда автомобиль находится уже рядом с пешеходным переходом. Юный водитель двухколесного транспорта решает объехать движущуюся машину спереди, после чего происходит столкновение.

Мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии выясняют. Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль этот вопрос.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками. Велосипедистам и пользователям самокатов дополнительно напомнили, что им можно переходить дорогу строго на зеленый и по пешеходному переходу. Перед этим необходимо спешиться, везти свои велосипеды и самокаты нужно рядом с собой.

Ранее KP.RU писал, что на юго-востоке Москвы «Фольксваген» сбил 11-летнего мальчика на электросамокате. Произошло это во дворе жилого комплекса. Ребенка госпитализировали.