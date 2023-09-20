Синоптик Шувалов: атмосферный фронт принесет в Москву дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице на 20 сентября.

По словам синоптика, день будет теплым. В дневные часы температура воздуха прогреется до 22-23 градусов, а в ночные часы столбик термометра опустится до 8-9 градусов со знаком плюс.

Но скоро ситуация поменяется. К столице приближается атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 766–768 мм рт. ст. С юго-запада подует легкий ветер.

Такой прогноз ожидается и по всей Московской области, пояснил метеоролог Шувалов NEWS.ru.

Те временем, синоптики обещают этой осенью два окошка «бабьего лета». Первое уже прошло, а второе стартовало с 20 сентября.

- Для Москвы это очень необычная погода. Выпало только от 8 до 9% месячной нормы осадков. С 25-го снова сухо. То есть хорошо, если мы наберем полумесячную норму по осадкам,- сказал kp.ru начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Вараки.