МТС запустила игру для пассажиров московского метро

Жители и гости Москвы больше не будут скучать в метро. МТС запустила для пассажиров интерактивную игру, которая сделает дорогу по делам еще более увлекательной.

Чтобы сыграть, пассажирам необходимо отсканировать QR-код, расположенный на стикере в вагонах метрополитена. Они уже появились на большинстве линий: Замоскворецкая, Сокольническая, Кольцевая, Калужско-Рижская, Калининская, Солнцевская, Филевская, Таганско-Краснопресненская, Арбатско-Покровская, Бутовская, Серпуховско-Тимирязевская и Большая кольцевая (БКЛ).

Наводите камеру смартфона на QR-код и открывается игра. Суть в том, что необходимо правильно повторить изгибы линий на экране. После прохождения всех девяти уровней игрок получит промокоды для доступа к контентным сервисам цифровой экосистемы: МТС Музыка, Строки, KION. Промокод дает право бесплатно пользоваться сервисами в течение 30 дней.

Кстати, в метро можно спокойно играть или пользоваться любыми необходимыми сервисами на всех отрезках пути. По данным компании DMTEL, МТС оказалась лидером среди других мобильных операторов, работающих в регионе, по скорости загрузки данных на большинстве линий метрополитена.