Учитель из Чехова Павел Чеботарев победил в подмосковном конкурсе педагогов

Подведены итоги конкурса на Премию Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» 2023 года. Лауреатами этой премии стали 18 преподавателей из разных муниципалитетов Подмосковья.

В конкурсе профессионального мастерства победу одержал Павел Чеботарев, который преподает «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в МБОУ Нерастанновская СОШ в городском округе Чехов.

«Поздравляю Павла Викторовича с заслуженной победой и желаю дальнейших профессиональных успехов!», - опубликовал поздравление в своем Telegram-канале глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Конкурсный отбор учителей на Премию Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» учрежден для того, чтобы развивать творческий потенциал преподавателей, а также поощрять талантливых педагогов школ Подмосковья. Лауреаты этой премии получают и денежное поощрение.