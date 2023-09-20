Юная скрипачка из Чехова прошла обучение в президентском проекте «Сириус»

Талантливая скрипачка из города Чехов Людмила Выговская в августе прошла обучение в образовательном центре «Сириус», который был создан по инициативе президента России Владимира Путина образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи.

Своими впечатлениями от участия в образовательном проекте юная жительница Чехова поделилась в соцсетях.

«Весь август я провела в «Сириусе»! Это просто незабываемо! Целый месяц интересных уроков, новых знакомств, встречи с известными людьми и знаменитыми музыкантами, незабываемые экскурсии и концерты, и так много друзей из разных регионов!» - написала Людмила.

Кроме того, юную скрипачку очень порадовало то, что благодаря ее поездке в «Сириус», о «любимом городе» узнало очень большое число людей.

Фонд «Талант и успех» был создан в 2014 году выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задачей «Сириуса» является поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта и естественнонаучных дисциплин.

Ежемесячно в центр на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров. Путевку в «Сириус» купить нельзя, пройти обучение в центре можно только по результатам конкурса. Пребывание в «Сириусе» бесплатное.

Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает как занятия по специальности, так и развивающий досуг, творческие встречи с профессионалами в разных сферах, а также комплекс оздоровительных процедур.