Губернаторский проект «Активное долголетие» в Подмосковье отметил четырёхлетие Фото: Александр ЩЕРБАК

Губернаторский проект Андрея Воробьёва в Московской области «Активное долголетие» отметил своё четырёхлетие в Чехове. За четыре года инициатива привлекла уже более 4 тыс. участников из числа активных пенсионеров города. В честь события для старшего поколения устроили различные мастер-классы, танцы и выставки.

«Желаю нашим активным долголетам здоровья и благополучия, сохранить свой задор, развивать таланты и достигать новых успехов!», - поздравил пенсионеров глава Чеховского городского округа Григорий Артамонов.

Для многих пожилых людей в Чехове «Активное долголетие» стало важным элементом их жизни. Например, Надежда Никулина и Владимир Толкачев очень любят ходить ра танго и румбу. Танцоры уверены, что такое активное времяпровождение сближает людей, дарит им грациозность и вдохновение. За время участия в проекте пара выучила более 46 разных танцев, и трижды в неделю тренируется бальным танцам и зумбе.

Другая участница проекта, Ирина Садовникова, вовсе стала весьма популярным блогером. Женщина освещает все мероприятия «Активного долголетия» с телефоном и микрофоном в руках, начав просто как участница фото- и видео-клуба.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2022 году участниками проекта только в Подмосковье числились более 210 тыс. человек.