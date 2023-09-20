Собянин поручил проиндексировать доплату пенсионерам в 2024 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Собянин поручил проиндексировать городскую доплату московским пенсионерам в 2024 году. Это прозвучало на заседании Президиума Правительства столицы, которое стало первым после вступления Собянина в должность мэра, передает сайт mos.ru.

В Москве планируют обновить ключевые программы развития. Среди них — проекты реконструкции московских поликлиник, реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», программы развития Московского метрополитена и многие других.

Помимо этого, в 2024 году московским пенсионерам, которые получают городские доплаты к социальным пенсиям, увеличат эти добавки. Их проиндексируют в соответствии с инфляцией. Таким образом, пенсионеры смогут сохранить привычный уровень жизни.

Ранее KP.RU писал, что с 25 августа в Московской области стартовали доплаты по сферам поддержки, анонсированным ранее губернатором Андреем Воробьевым.