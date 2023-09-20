Белый медведь Диксон умер в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке умер спасенный в Красноярском крае год назад белый медведь Диксон. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале зоопарка.

Сотрудники зоосада рассказали, что в последнее время Диксон чувствовал себя плохо: у него появилась одышка и пропал аппетит. Медведь стал реже выбираться в уличный вольер. Ветеринары прописали ему нестероидные противовоспалительные препараты, которые на время помогли. Однако спустя несколько дней Диксон умер во сне: ветеринары сообщили, что причиной стала легочно-сердечная недостаточность

— Наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью, — написали сотрудники Московского зоопарка, выразив скорбь после утери любимца.

Напомним, краснокнижного белого медведя с огнестрельными ранениями заметили возле одного из жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. Раненого медведя отправили в Москву, где лучшие ветеринарные хирурги помогали медведю справиться с ранением.