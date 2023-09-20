Что произошло в Москве за день 20 сентября: главные новости

25-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку в лифте МКД в Москве Фото: "КП" Архив

25-летний молодой человек зашел в кабину лифта жилого дома в Шипиловском проезде Москвы вслед за незнакомой 16-летней девочкой. Он напал на нее и изнасиловал ее, после чего сбежал. Подозреваемого быстро задержали.

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