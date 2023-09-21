В Москве 21 сентября ожидают ожидают небольшой дождь и до 22 градусов тепла Фото: "КП" Архив

Днем 21 сентября, в четверг, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла. Местами по Московской области возможен небольшой дождь, передает Гидрометцентр России.

В столице будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. На протяжении всего дня атмосферное давление будет находиться на уровне в 751 миллиметр ртутного столба, что немного больше нормы.

С наступлением ночи в Москве похолодает до +10-12 градусов, а ветер немного стихнет — его скорость составит 3-8 метров в секунду, преимущественно сохранится только южное направление. Осадков в этот период не ожидается, а вот пасмурность останется.

Ранее KP.RU писал, что 20 сентября в Москве был установлен новый рекорд суточной температуры. Этот день стал самым теплым 20 сентября для столицы с 1937 года.