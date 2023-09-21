Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 21 сентября

Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево и Внуково в четверг, 21 сентября. Об этом свидетельствуют открытые данные сервиса онлайн-табло воздушных гаваней.

По информации на 9:30 , во Внуково задержали четыре рейса, а еще три отменили. В Домодедово не могут улететь пассажиры восьми рейсов, еще один самолет отменили. В Шереметьево задержали три вылета, отмен нет. Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Причины задержек и отмен авиарейсов неизвестны. Большая часть не вылетевших вовремя самолетов, уже начали полет.

Ранее KP.RU писал, что в столичном регионе 21 сентября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ветер ожидается не сильно интенсивным — 5-10 метров в секунду. При этом днем будет тепло, до +22 градусов.