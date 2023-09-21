Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 21 сентября за всю метеоисторию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 21 сентября за всю историю регулярных метеонаблюдений, заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Минимальная температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила +16,2 градуса, сообщил он в своем телеграм-канале.

Предыдущий рекорд держался с 2015 года. Тогда ночью воздух погрелся до плюс 13,1 градуса. При этом, как правило, 21 сентября ночная температура бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет. Все это дает право называть прошедшую ночь субтропической.

— Такая ночная температура на 2 градуса выше климатической нормы дня в сентябре. Кроме того, по климату в Москве даже в разгар лета, в июле, ночная норма меньше, +13,5. По праву прошедшая ночь стала субтропической и соответствует климатическим показателям в темное время суток бархатного сезона таких российским черноморских курортов, как Сочи и Ялта, — рассказал Тишковец.

Ранее KP.RU писал, что 20 сентября в Москве был установлен новый рекорд суточной температуры. Этот день стал самым теплым 20 сентября для столицы с 1937 года.