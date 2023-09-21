Задушившую сына-грудничка москвичку заключили под стражу Фото: "КП" Архив

Суд избрал в отношении 36-летней женщины, которая во вторник, 19 сентября, задушила собственного 10-месячного сына, меру пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой москвичка проведет до 19 ноября 2023 года, рассказали в прокуратуре столицы.

Женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Она признала свою вину. В суде фигурантка не возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование остается на контроле в прокуратуре Москвы, добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 19 сентября, в квартире на улице Таганрогской на юго-востоке столицы нашли тело 10-месячного мальчика. Ребенок был задушен. По подозрению в убийстве задержали мать малыша. Подробности мотивов женщины не разглашаются.

Ранее в столице психически нездоровая девушка зарезала 10-месячного сына, а затем напала с ножом на мужа.