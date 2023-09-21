МегаФон модернизировал сеть на ЦКАД

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МегаФон модернизировал сеть на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), протяженностью в 336,5 километра. Новое оборудование было установлено на пяти участках трассы, что позволило повысить на автодороге качество голосовых вызовов и скорость интернета.

Специалисты компании установили современные базовые станции, поддерживающие стандарты связи 2G и 4G, на пяти участках трассы: в районе 29-го, 47-го, 296-го, 324-го километров ЦКАД и возле пересечения трассы с Дмитровским шоссе.

Модернизация позволила повысить емкость сети, а также улучшить покрытие дороги мобильной связью и интернетом. Новое оборудование работает в диапазоне 1800 МГц и позволяет абонентам выходить в сеть на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с.

«Развитие телеком-инфраструктуры на ЦКАД — одна из важных задач для обеспечения безопасного и комфортного автомобильного движения. Эта трасса является основой сети скоростных автодорог Центрального федерального округа, а также частью международных транспортных коридоров. МегаФон уже обеспечивает ЦКАД стабильной голосовой связью, а также ведет активные работы по улучшению покрытия трассы сетью LTE», — сообщил директор компании по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В начале сентября компания также обеспечила связью новый участок трассы М-12 от Москвы до Владимирской области. К концу 2023 года скоростной интернет будет доступен на всем протяжении автодороги от столицы до Арзамаса.