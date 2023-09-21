В Раменском мужчина задушил жену и вывез ее тело в лес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Раменском городском округе арестовали местного жителя по обвинению в убийстве супруги. Мужчина задушил свою жену во время ссоры, а затем вывез ее тело в лес, рассказали в Следственном комитете России по Московской области.

12 сентября 2023 года вечером 35-летний обвиняемый был дома с 32-летней супругой. У них произошел конфликт на семейно-бытовой почве. В ходе ссоры мужчина задушил жену. Он решил спрятать следы совершенного преступления и на своем автомобиле вывез тело потерпевшей в лес. Там ее позднее обнаружил грибник.

Убийцу вычислили и задержали по горячим следам. На допросе мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье осудили мужчину за двойное убийство. Вместе с сообщниками он лишил жизни мужчину, ведущего асоциальный образ жизни, и одинокую пенсионерку. Целью банды были квартиры их жертв.