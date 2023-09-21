Покрышки и картон загорелись в недостроенном здании в Новой Москве Фото: ГУ МЧС России по Москве

На Симферопольском шоссе произошел пожар в недостроенном здании. Как сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по Москве, загорелись покрышки и картон. Спасатели уже прибыли на место происшествия.

В 11:42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России столице поступило сообщение о пожаре по адресу Симферопольское шоссе, дом 11. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению покрышек и картона.

Отмечается, что пожар произошел в недостроенном административном торговом здании.

Ранее KP.RU писал, что пожар вспыхнул в магазине в Бирюлево Восточном. Инцидент произошел на улице Михневской, дом 7, корпус 2, строение 1. Пожар оперативно потушили, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал.