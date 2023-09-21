Директор московской фирмы незаконно купил себе квартиру за счет компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве осудят директора фирмы, завладевшего за счет компании недвижимостью на 11 млн рублей. Руководитель купил квартиру и машиноместо, оформив их на себя. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Генеральный директор коммерческого предприятия организовал заключение предварительных договоров купли-продажи квартиры и машиноместа, расположенных на Каширском шоссе, между его компанией и продавцом. За недвижимость мужчина заплатил денежными средствами, находящимися на расчетном счете предприятия. После этого он так переделал документы, что после окончательного их подписания право собственности перешло ему. Затем мужчина зарегистрировал недвижимость стоимостью 11 млн рублей на себя.

Дело о злоупотреблении полномочиями передали в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что гендиректора фирмы, организовавшей экскурсию по коллекторам Москвы, задержали.