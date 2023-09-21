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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 12:31

Пожар в недостроенном здании в Новой Москве увеличился до 500 квадратных метров

Пожарные продолжают тушить огонь
Мила ГЕНЬ
Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в Новой Москве

Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в Новой Москве

Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники МЧС России продолжают тушение пожара в Щербинке, на Симферопольском шоссе. Огонь охватил уже порядка 500 квадратных метров. На месте работают 75 специалистов и 22 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, сообщение о возгорании в недостроенном административном здании в экстренные службы Москвы поступило в 11:42. В подвале будущего торгового комплекса загорелись покрышки и картон.

Работы по тушению продолжаются.

Ранее в Раменском тушили масштабный пожар на складе с удобрениями. Возгорание произошло на 4 км Донинского шоссе, пламя охватило площадь в 2700 квадратных метров.