Пожар в недостроенном здании в Новой Москве увеличился до 500 квадратных метров

Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в Новой Москве
Фото: Ольга Крыльцова
Сотрудники МЧС России продолжают тушение пожара в Щербинке, на Симферопольском шоссе. Огонь охватил уже порядка 500 квадратных метров. На месте работают 75 специалистов и 22 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, сообщение о возгорании в недостроенном административном здании в экстренные службы Москвы поступило в 11:42. В подвале будущего торгового комплекса загорелись покрышки и картон.
Работы по тушению продолжаются.
Ранее в Раменском тушили масштабный пожар на складе с удобрениями. Возгорание произошло на 4 км Донинского шоссе, пламя охватило площадь в 2700 квадратных метров.