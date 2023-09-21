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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 13:20

Пожар в недостроенном здании в Новой Москве локализовали

Огонь успел «расползтись» на площадь в 500 квадратных метров
Мила ГЕНЬ
Пожар в недостроенном здании в Новой Москве локализовали

Пожар в недостроенном здании в Новой Москве локализовали

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новой Москве локализовали пожар в недостроенном административном здании. Обуздать стихию удалось в 15:35. К этому времени огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Пострадавших нет, рассказали KP.RU в ГУ МЧС России по столице.

Напомним, сообщение о возгорании в недостроенном административном здании на Симферопольском шоссе, 11, в экстренные службы Москвы поступило в 11:42. В подвале будущего торгового комплекса загорелись покрышки и картон. Изначально спасатели сообщали о 20 квадратных метрах, на которых было возгорание, однако за четыре часа пламя разрослось до 500 «квадратов».

Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать в пожар. При ЧП никто не пострадал.