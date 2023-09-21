«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря Фото: Виктория МИНАЕВА

«Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Продажа билетов уже открыта.

Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Из Гонконга в Москву самолеты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям. Выполнять рейсы будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Гонконг считается одним из самых востребованных бизнес-направлений китайского региона. Привлекает город и туристов, а также тех, кто намерен отправиться дальше в поездку по Юго-Восточной Азии.

Ранее KP.RU писал, что почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево и Внуково в четверг, 21 сентября.