В Москве мужчина поджег чужой «Гелендваген», когда не смог его угнать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пьяный безработный парень попытался угнать чужой «Гелендваген», а когда у него не получилось это сделать — поджег его. Как рассказали в прокуратуре Москвы, злоумышленника оперативно задержали. Теперь его отправили под стражу.

В ночь на 18 сентября во дворе жилого дома по Измайловскому проезду 25-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать автомобиль «Мерседес Бенц», однако не смог запустить двигатель. Понимая, что он оставил в машине свои отпечатки пальцев, москвич поджег зажигалкой коврик, чтобы скрыть следы преступления. После этого молодой человек похитил из салона загоревшегося автомобиля куртку-жилет и панаму и сбежал. Собственнику иномарки причинен ущерб на сумму 1,8 млн рублей.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, повлекшем ущерб в особо крупном размере. Также идет расследование кражи. Фигуранта заключили под стражу до 19 ноября 2023 года. Свою вину мужчина признал.

Ранее сообщалось, что в столице задержали 41-летнего рецидивиста, подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице.