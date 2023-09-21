Что произошло в Москве за день 21 сентября: главные новости

Пожар площадью в 500 кв. метров разгорелся в недостроенном здании в Новой Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Симферопольском шоссе произошел пожар в недостроенном административном здании. В подвале торгового комплекса загорелись покрышки и картон. С 20 квадратных метров огонь разгорелся до 500. Спустя четыре часа пожар удалось локализовать. Однако еще через четыре часа в МЧС сообщили о том, что огонь перекинулся на кровлю здания. Площадь пожара увеличилась еще на 200 «квадратов». Для помощи в ликвидации пожара следует вертолет Ка-32 МАЦ.

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