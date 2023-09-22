Переменная облачность и до +26 градусов ожидаются в Москве 22 сентября

В пятницу в столице будет тепло и сухо Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в пятницу, 22 сентября, прогнозируется переменная облачность, обойдется без дождей. Днем в городе будет довольно тепло – плюс 24-26 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. В столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу характер погоды в городе не изменится: ожидается небольшая облачность, без атмосферных осадков. Столбики термометров покажут плюс 10-12 градусов. Днем 23 сентября в Москве будет сухо и тепло, но ветрено. Воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. Будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что ночь на 21 сентября стала самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдний. Так, минимальная температура на главной метеостанции ВДНХ составила плюс 16,2 градуса.