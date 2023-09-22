Охранника и водителя задержали после конфликта на автостоянке в Москве

Участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве после словесного конфликта на стоянке задержали охранника и автомобилиста, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на стоянке бизнес-центра на улице Неверовского. Между охранником и посетителем произошел словесный конфликт. На место прибыли правоохранители, они задержали мужчин и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Детали случившегося выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчину попытался проехать на территорию бизнес-центра, но его не пропустил охранник.

Как писал KP.RU, утром 22 сентября на 82-м км МКАД произошла авария с участием двух автомобилей. Джип протаранил машину, остановившую на трассе. Информация о пострадавших уточняется, движение на участке было затруднено.