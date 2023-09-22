Пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером 22 сентября

Дорожные заторы образуются из-за строительных работ и метких ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, по данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения) вечером 22 сентября ожидаются семибалльные пробки, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Заторы образуются из-за мелких аварий и дорожных ограничений. Например, строительные работы сейчас ведутся на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Волгоградском проспекте д. 45, на Автозаводском мосту, Кутузовском тоннеле и других участках.

В час пик горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт – так получится сократить время в пути. Поездки на личном авто лучше отложить на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве дорожные камеры начали фиксировать непристегнутых пассажиров. По городу работает уже около 200 таких постов фиксации.