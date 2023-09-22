Водителя отправили под домашний арест после смертельного ДТП на севере Москвы

ДТП произошло вечером 20 сентября на Тимирязевской улице Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд назначил домашний арест 51-летнему мужчине, устроившему смертельное ДТП, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Авария произошла вечером в среду, 20 сентября, на Тимирязевской улице. Водитель БМВ Х5 протаранил автомобиль Хендэ, стоящий на светофоре. В результате ДТП погиб мужчина, находящийся в корейской иномарке.

По предварительной информации, 51-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, москвича задержали, ему предъявили обвинение. Мужчину отправили под домашний арест. Он полностью признал вину. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве охранника и автомобилиста задержали после конфликта на стоянке бизнес-центра. Мужчин доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Детали случившегося выясняются.