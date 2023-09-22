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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 12:00

Водителя отправили под домашний арест после смертельного ДТП на севере Москвы

Обвиняемый полностью признал вину
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
ДТП произошло вечером 20 сентября на Тимирязевской улице

ДТП произошло вечером 20 сентября на Тимирязевской улице

Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд назначил домашний арест 51-летнему мужчине, устроившему смертельное ДТП, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Авария произошла вечером в среду, 20 сентября, на Тимирязевской улице. Водитель БМВ Х5 протаранил автомобиль Хендэ, стоящий на светофоре. В результате ДТП погиб мужчина, находящийся в корейской иномарке.

По предварительной информации, 51-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, москвича задержали, ему предъявили обвинение. Мужчину отправили под домашний арест. Он полностью признал вину. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве охранника и автомобилиста задержали после конфликта на стоянке бизнес-центра. Мужчин доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Детали случившегося выясняются.