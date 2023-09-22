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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 12:36

Москвичка стала фигуранткой дела о фиктивной постановке на учет иностранцев

В ближайшее время женщине предъявят обвинение
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Женщину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений

Женщину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в отношении 35-летней женщины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Ее подозревают в пяти преступных эпизодах, сообщили в официальном телеграм-канал столичного СК.

С мая по июль 2023 года женщина предоставляла документы в МФЦ о фиктивной постановке на учет мигрантов по месту своего проживания. При этом иностранцы жили по другим адресам. С подозреваемой проводятся следственные действия, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Фигурантку проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что глава СК провел совещание по вопросам расследования миграционных преступлений. По словам Александра Бастрыкина, с начала года приезжие совершили около 25 тысяч преступлений, среди них 157 убийств.