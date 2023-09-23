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НовостиОбщество23 сентября 2023 5:38

Вильфанд: температура в Москве 23 сентября может побить столетний рекорд

Воздух в столице прогреется до +23-25 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В субботу температура будет близка к рекордному значению

В субботу температура будет близка к рекордному значению

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в субботу, 23 сентября, может быть побит почти вековой температурный рекорд – 99-летней давности. Температура воздуха составит плюс 23-25 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалист напомнил, что рекорд по температуре для этой даты был зафиксирован в 1924 году – тогда воздух прогрелся до 25,4 градуса. Сегодня столбики термометров будут близки к таким значениям.

«Такой температурный фон на 8–9 градусов выше климатической нормы. Это уже не августовская или июньская температура, а июльская», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве бабье лето завершится на следующей неделе. При этом погоду будет все также умеренно теплой – на пару градусов выше климатической нормы. В столице обойдется без дождей.