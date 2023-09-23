Москвичам пообещали до +25 градусов в субботу

Атмосферное давление повысится и составит 756 мм ртутного столба Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в субботу, 23 сентября, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами – до 15 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 756 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на среду характер погоды в городе не изменится. Ожидается переменная облачность, без дождей. Температура воздуха составит плюс 11-13 градусов. Ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Днем 24 сентября местами пройдут небольшие дожди, а порывы ветра вновь усилятся до 15 метров в секунду. Столбики термометров покажут 23-25 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в субботу может быть побит температурный рекорд столетней давности.