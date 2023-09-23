Мужчина ударил оппонента ножом в живот на Ленинском проспекте в Москве

Оружие преступления мужчина выбросил возле остановки общественного транспорта Фото: прокуратура Москвы

В Москве мужчина в ходе конфликта ударил оппонента ножом в живот. Пострадавший попал в больницу, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, оружие преступления – нож – злоумышленник выбросил недалеко от остановки общественного транспорта. Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Детали случившегося выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Павловском Посаде женщина зарезала кухонным ножом сожителя. Конфликт между парой произошел во время застолья. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице. Злоумышленницу поймали и заключили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело.