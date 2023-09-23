Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

На месте работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле произошла авария: столкнулись три автомобиля. Одно из транспортных средств перевернулось на крышу, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта днем 23 сентября.

На место происшествия работают оперативные службы города, сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили, что движение в тоннеле затруднено: для проезда доступно одна полоса из трех. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье столкнулись грузовик и пять легковушек. Авария произошла на 55-м км Дмитровского шоссе возле жд-платформы "Морозки". В результате ДТП никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.