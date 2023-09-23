Обитатели природных территорий Москвы начали готовиться к зиме

Москвичам предложили присоединиться к экологической акции Мосприроды «Листопад добрых дел» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обитатели природных территорий столицы уже готовятся к зимнему сезону: птицы улетают на юг, белки и мыши готовят запасы еды, а ежи ищут места для спячки, сообщили на сайте столичной мэрии.

Сотрудники Мосприроды рассказали, что в городе началась миграция птиц. В теплые края уже улетели кукушки и стрижи. При этом водоплавающие птицы еще не торопятся покидать столичный регион. В то же время звери заботятся о полонении закромов.

Специалисты призывают москвичей не кормить животных в сентябре и октябре – им необходимо самостоятельно искать еду. Подкормку можно начать лишь с наступлением морозов и появлением снега.

Горожан также призвали присоединиться к акции «Листопад добрых дел». Ее цель – создать птичьи домики и кормушки, чтобы помочь пернатым друзьям пережить зиму. Домики-кормушки можно передать в любой экоцентр.

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка.