Глаза у малаша-панды из Московского зоопарка откроются через 7-10 дней

Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой

Глаза у малыша-панды из Московского зоопарка откроются только через семь-десять дней. При этом детеныш сможет видеть все вокруг в возрасте двух месяцев, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

«Выходные надо проводить с семьей. Целуйте больше своих детей», - подписала она очередную милую фотографию панды Диндин с ее подросшим малышом. Молодая мама по-прежнему уделяет много времени своему детенышу и практически не расстается с ним.

Ранее KP.RU писал, что этим летом панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка стали родителями. На свет появился малыш весом 150 граммов, его пол пока неизвестен. Детыныш немного подрос и уже начал темнеть и обрастать шерстью. За семейством панд наблюдают российские специалисты и эксперт из Китая. Детеныша панды покажут посетителям через четыре месяца.