Хореографа детского центра в Москве задержали за развращение учеников

Мужчину проверят на причастность к аналогичным преступлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности малолетних. Работая хореографом в детском музыкально-театральном центре, он развращал своих учеников, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, молодой человек совершал преступления в период с февраля по сентябрь 2023. Он систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих воспитанников. В правоохранительные органы обратились родители пострадавших детей.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственный отдел. Фигуранта также проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU писал, что в Москве молодой человек изнасиловал 16-летнюю девочку в лифте. Злоумышленника поймали, следствие требует заключить его под стражу. В ходе допроса насильник вину не признал.