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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 14:28

Пожар вспыхнул в жилом доме в Новой Москве

На месте работают сотрудники экстренных служб
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Площадь возгорания составила 45 кв. метров

Площадь возгорания составила 45 кв. метров

Фото: МЧС России

В Новой Москве произошел пожар в жилом доме, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в субботу, 23 сентября, в 16:09. На месте работают экстренные службы. Огнеборцы ликвидируют возгорание. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В МЧС добавили, что в 17:16 пожар локализовали, а в17:33 полностью потушили. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Спасли девять человек (среди них трое детей), еще три человека пострадали. В квартире горели личные вещи.

Ранее KP.RU писал, что 22 сентября в подмосковном Щелкове произошел пожар в торгово-офисном здании. Площадь возгорания составила 2000 тысячи квадратных метров, произошло обрушение мансарды на площади 1000 "квадратов". Никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.