Женщина ранила сожителя ножом в квартире в центре Москвы

Пострадавший смог выйти на улицу, где потерял сознание Фото: прокуратура Москвы

В Москве женщина во время пьяной ссоры напала с ножом на 39-летнего сожителя. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел квартире жилого дома на Бакунинской улице. Женщина ранила своего сожителя. Мужчина смог выйти на улицу, но там он потерял создание. Его доставили в медицинское учреждение, сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Правоохранители задержали подозреваемую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Павловском Посаде женщина зарезала сожителя кухонным ножом. Она нанесла мужчине не менее трех ударов. Подозреваемую задержали, женщине предъявили обвинение. Суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде ареста.