В Москве на стройке нашли предмет, похожий на авиабомбу времен ВОВ

Пиротехники Центра «Лидер» МЧС России вывезли находку для дальнейшей утилизации Фото: МЧС России

В Москве сотрудники МЧС вывезли со стройки опасную находку – предмет, похожий на авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что боеприпас обнаружили рабочие. Они вызвали на место спасателей. Специалисты оцепили территорию, осмотрели опасную находку и вывезли ее на полигон для дальнейшей утилизации. Соблюдались все меры безопасности. Жизни и здоровью горожан ничего не угрожает. Никто не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд обнаружили местные жители в лесу на 100-м километре Минского шоссе. Опасную находку переместили в специальный контейнер, вывезли в безопасное место. Пострадавших нет.