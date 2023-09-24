Синоптик Тишковец: в ночь на понедельник в Московском регионе пройдут ливни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о дождях, которые накроют столицу и область в ночь на понедельник, с 24 на 25 сентября. Прогнозом синоптик поделился в в своем телеграм-канале

В предстоящую ночь в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, рассказал Тишковец. При этом, ветер начнет меняться и дуть в северо-западном направлении.

— Он принесет интенсивные ливневые дожди, даже есть вероятность мозаичных слабых гроз. При этом выпадет до 10 миллиметров осадков – это одно ведро дождевой воды на один миллиметр в квадрате или 15% от всей месячной нормы, — пояснил метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что на следующей неделе будет прохладнее, чем в последние дни. Не считая дождей, которые пройдут в ночь на понедельник, неделя будет сухой.