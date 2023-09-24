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НовостиОбщество24 сентября 2023 10:49

500 новых вагонов появятся в московском метро

Поставку крупной партии ожидают до 2026 года
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Парк столичной подземки и впредь будет пополняться поездами «Москва-2020»

Парк столичной подземки и впредь будет пополняться поездами «Москва-2020»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что парк столичной подземки и впредь будет пополняться поездами «Москва-2020». Такие сейчас курсируют на Кольцевой и Большой кольцевой линиях, а также встречаются на Калужской-Рижской. До 2026 года город закупит не менее 500 новых вагонов.

— Впервые такие составы вышли на линии три года назад. Сегодня в столичном метро ходит свыше 1,1 тысячи современных вагонов, — написал в своих соцсетях Собянин.

У модели «Москва-2020» широкие двери и межвагонные переходы. Кондиционеры оборудованы функцией обеззараживания воздуха. В салоне ставят большие информационные экраны, чтобы пассажирам было проще ориентироваться.

К слову, в следующем году в метро можно будет встретить следующую модификацию составов — «Москва-2024». У нее переработанный дизайн, учтены пожелания пассажиров для большего комфорта поездок, головные вагоны более удобные для маломобильных граждан.