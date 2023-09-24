В Аптекарском огороде раздали четыре тонны мякоти тыкв

24 сентября в Аптекарском огороде гостям раздавали мякоть гигантских тыкв. Фото: Иван МАКЕЕВ

24 сентября в Аптекарском огороде гостям раздавали мякоть гигантских тыкв. Рубен, Маруся и Шрамик — такие прозвища дали своим плодам агрономы — с честью встретили уготованную судьбу. До этого тыковки две недели красовались на потеху публике.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вырастили великанов подмосковные и кубанские фермеры. Последние годы среди увлеченных садоводов процветает такой спорт. Рекордсмен выставки в Аптекарском огороде — Александр Чусов из Электрогорска (Павлово-Посадский округ). Он считается зачинателем этой дисциплины в России. Мужчина пару лет назад заказал из США семена сорта Гигант Атлантики. Эта тыква способна набирать до нескольких центнеров веса. ГМО тут ни при чем — достижение селекционеров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тыква Чусова в этом году вызрела на 501 кг. Еще два его плода показали 245 и 300 кило веса. Но это не рекорд. Пальму первенства удерживает фермер из Луховиц Андрей Гусев. Его плод год назад показал 771 кг.

В Аптекарском огороде сообщили, что в этом году гостям раздали четыре тонны тыквенной мякоти. Оставшиеся плоды передадут в Московский зоопарк.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ