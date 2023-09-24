В Москве задержали мужчину с мефедроном и пневматическим оружием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве росгвардейцы задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина подозрительно себя вел, а при виде правоохранителей попытался сбежать, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии.

На 32-летнего прохожего стражи правопорядка обратили внимание во время патрулирования Нагорной улицы. Попытавшегося сбежать мужчину задержали. был задержан. При проверке документов он заметно нервничал и вскоре признался, что с собой у него наркотики и пневматический пистолет.

У задержанного изъяли полимерный пакетик с неизвестным порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был мефедрон. Подозреваемого в обороте наркотиков жителя Подмосковья передали полиции.

Ранее KP.RU писал, что актрису Рамилю Искандер подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Предварительно, в машине 46-летней звезды сериалов нашли мефедрон и кокаин весом почти два килограмма.