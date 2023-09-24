На востоке Москвы велосипедист выехал на встречку и попал под колеса авто Фото: прокуратура Москвы

На улице Ткацкая на востоке Москвы произошло столкновение электровелосипеда и автомобиля «Субару». Велосипедиста в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.

По предварительной информации, управляющий двухколесным транспортом 27-летний мужчина выехал на встречную полосу. В это время в сторону улицы Борисовской ехал 23-летний водитель иномарки. Он не успел среагировать и произошло столкновение.

Водителя электровелосипеда госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии.

Ранее KP.RU писал, что днем 24 сентября в течение 25 минут на Большой Калитниковской улице не ходили трамваи. Причиной стал автомобиль, оставленный на путях.