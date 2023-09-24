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НовостиОбщество24 сентября 2023 16:31

В Москве эвакуировали посетителей парка «Зарядье» из-за неопознанного устройства

Доступ на территорию парка временно закрыт
Мила ГЕНЬ
В Москве эвакуировали посетителей парка «Зарядье» из-за неопознанного устройства

В Москве эвакуировали посетителей парка «Зарядье» из-за неопознанного устройства

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве вновь эвакуировали посетителей и сотрудников парка «Зарядье». Как сообщается на сайте парка, причиной послужила полученная информация о неопознанном устройстве.

Доступ на территорию «Зарядья» временно закрыт. На месте работает кинологическая служба. Детали произошедшего выясняют.

О возобновлении работы парка будет сообщено позднее.

Отметим, что парк «Зарядье» закрывают для проверки сообщений о неопознанных устройствах в последнее время регулярно. Последний раз это произошло 25 августа. Аналогично — допуск на территорию столичного парка временно прекратили, всех посетителей и сотрудников эвакуировали. На месте работали специалисты, которые осмотрели территорию. Затем парк возобновил свою деятельность.