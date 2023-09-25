Гидрометцентр России: Высокое атмосферное давление ожидают 25 сентября в Москве Фото: EAST NEWS

Высокое атмосферное давление спрогнозировали в Москве в понедельник, 25 сентября. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, днем ожидают 757 мм ртутного столба. Норма для столицы находится на 10 пунктов ниже.

К вечеру давление еще усилится — до 759 мм ртутного столба.

Ожидается, что днем в понедельник будет +17-19 градусов тепла. В городе прогнозируют переменную облачность. На востоке Московской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер прогнозируют северо-западный и северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

К ночи похолодает до +6-8 градусов. Переменная облачность сохранится. До утра осадков в Московском регионе ждать не стоит. Ветер будет дуть переменный, скорость 2-7 метров в секунду.

Высокое атмосферное давление прогнозируют также во вторник-четверг, затем оно уменьшится до значений, близких к норме.

Ранее KP.RU писал, что текущая неделя будет менее жаркой, чем предыдущая. В Москве по-прежнему сохраняется низкая вероятность осадков.