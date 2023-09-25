Багреева: Регионы смогут тиражировать московскую систему автоматизации мониторинга мер поддержки

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Региональных мер поддержки в Москве действует много - свыше 80 различных предложений. При этом необходим постоянный мониторинг их показателей. Такой контроль позволяет оценить востребованность мер поддержки, их эффективность и необходимость изменений. На платформе лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ) представлена система автоматизации мониторинга региональных мер поддержки правительства Москвы. Подробностями поделилась исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Разработанная Департаментом система автоматизированного мониторинга региональных мер поддержки позволила структурировать огромный объем данных как по действующим, так и завершившим действие мерам, хранить их в одном месте в удобных форматах, поддерживать информацию в актуальном состоянии и оперативно вносить изменения, - отметила и. о. столичного министра. - Мы представили систему на платформе обмена лучшими практиками «Смартека» и готовы оказать помощь другим регионам в разработке аналогичных подходов для автоматизации любого объема данных и их интеграции в информационные системы органов власти и организаций».

Автоматизированная система интегрирована с СУДИР – системой управления доступом к информационным ресурсам правительства Москвы. В результате все заинтересованные ведомства города имеют доступ к процессу. Кроме того, информация полностью актуальна. С помощью интеграции систем можно быстро получать нужные данные от исполнителей. Как пояснила Багреева, все это дает возможность в пять раз быстрее анализировать данные. Параллельно с нескольких часов до одной минуты уменьшились трудозатраты на поиск и обработку информации. Практика признана уникальным и востребованным решением по общему мнению экспертов АСИ. Они отмечают, что при использовании системы организации получают экономию на трудозатратах, при расходах времени и финансов.

На «Смартеке» Москвой представлены 170 столичных практик или 11,4 процента от всех инструментов на онлайн-платформе. Большинство практик уже внедрены в других субъектах РФ. Среди самых популярных - «Портал поставщиков», «Создание цифровой карьерной среды в университете», сборники «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».